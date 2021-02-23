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Пожизненное заключение за убийство двух пенсионеров с особой жестокостью
Пожизненное заключение. Такой приговор огласил суд Могилевского района обвиняемому в убийстве двух пенсионеров с особой жестокостью. Известно, что житель Быховского района расправился с супругами в 2012 году. Причем, пожилые люди, можно сказать, попали под горячую руку дебошира. Домой к семье мужчина пришел, чтобы отомстить собутыльнику, с которым он повздорил несколькими часами ранее. Что пошло не так? Кто был первым подозреваемым в деле, и почему это преступление так долго оставалось нераскрытым?
Хронологию событий восстановила Елизавета Лакотко.
С муками совести житель Быховского района прожил практически 8 лет. В июле 2012-го мужчина выпивал вино возле магазина с товарищем. В это время к ним подошел еще один знакомый. Поговорили, опрокинули стакан и разошлись, вот только вместе с приятелем пропала и бутылка водки. Она и стала тем самым камнем преткновения.
Спустя несколько часов, уже вечером, мужчина все-таки решил вернуть свой алкоголь и наведался домой к предполагаемому воришке. После нескольких ударов гостя, жилец отключился. Но на шум вышли его пожилые родители, и дебошир начал избивать их. Когда пострадавших нашли, женщина была уже мертва, а вот за жизнь ее супруга еще несколько дней боролись медики. И все же муж скончался. Первым делом по подозрению в убийстве задержали сына погибших. У него уже были конфликты с родителями, а потому даже он сам действительно поверил, что совершил преступление. Вот только в памяти ничего не отложилось. Да и доказательств было недостаточно. В итоге в отношении родственника прекратили уголовное преследование. Выйти на истинного подозреваемого удалось благодаря случаю.
Когда подозреваемого задержали, он даже написал явку с повинной, сотрудничал с правоохранителями, рассказывал и показывал все на следственных экспериментах. Но потом передумал и отрицал свою вину. Тем не менее, собранных доказательств было достаточно. Суд Могилевского района дело рассмотрел и огласил вердикт обвиняемому в убийстве двух пенсионеров с особой жестокостью.
К слову, за эти 8 лет мужчина успел пополнить свою биографию криминальными эпизодами. Неоднократные имущественные преступления, а также угроза убийством. Приговор по этому уголовному делу в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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