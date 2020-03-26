Правоохранители ищут мужчин, которые могут быть причастны к исчезновению обуви с прилавков магазинов

Правоохранители ищут двоих мужчин, которые могут быть причастны к исчезновению обуви с прилавков специализированных магазинов. Все дело в том, что фигуранты покидают сеть с товаром, но уже мимо кассы. В Борисове такой инцидент оказался в объективе камеры. Тогда из маркета пропали три пары обуви. По версии милиции, работают мужчины в паре. Один выбирает, а в удобный момент прячет товар в сумку, которую приносит компаньон. Стражи порядка предполагают, что подозреваемые могут иметь отношение к аналогичным хищениям также в Минске, Жодино и Крупках. Если вы располагаете инофрмацией о таком инциденте или вам известно о местонахождении причастных к таким действиям, просьба обращаться по телефонам /29/ 630 59 34; /33/ 634 01 57 либо 102.



