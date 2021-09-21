Правоохранители ищут жертв серых риелторов - аферистов задержали в столице. На 47-летних мужчину и женщину вышли бойцы ГУБОП. Пара подыскивала одиноких людей, у которых в собственности жилье, а сами они ведут асоциальный образ жизни. Аферисты играли на доверии потенциальных жертв, обещали последним помочь с погашением задолженностей по коммуналке. Далее риторика менялась и владельцев квадратных метров убеждали обменять жилье на меньшее. Но получив согласие от жертвы, злоумышленники переселяли их в ветхие дома за пределами Минска, а сами занимались исключительно продажей квартир. Итог - минимум три нелегальные сделки за год, аферисты получили свыше 250 тысяч рублей - деньги чужие. В отношение серых риелторов возбудили уголовное дело. Оба они и ранее имели проблемы с законом.