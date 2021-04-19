Правоохранители напоминают об основных видах киберпреступлений

Повторенье - мать ученья… Правоохранители в очередной раз напоминают об основных видах киберпреступлений. Одним из видов мошенничества в интернете является фишинг. Простой пример: вам на электронную почту приходит письмо со ссылкой на популярный сайт. Вот только вместо настоящей площадки пользователь кликом переходит на сайт-самозванец. Не заметив подмены, вы заполняете поля "логин и пароль", после чего жулики получают доступ к вашему аккаунту и банковским счетам. Прибегают аферисты и к вишингу. Это ситуация, когда вам в мессенджере звонит незнакомец, представляется сотрудником банка и выманивает данные платежной карты. Таким образом у жительницы Новополоцка со счета исчезло свыше 62 тысяч рублей. Жертвой мошенников стал и житель Витебска. Его уговорили взять на себя кредит в сумме более 4 тысяч рублей, а после деньги увели преступники. Как рассказали в СК, только в Витебской области с начала года возбуждено 583 уголовных дела по статье "Хищение, путем использования компьютерной техники".



Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области: Жительнице Витебска написали в социальной сети Instagram и под предлогом приза, разыгрывающегося на одном из сайтов, завладели реквизитами принадлежащей ей платежной банковской карты и похитили денежные средства. 12 апреля этого года мужчина разместил на Kufar.by объявление о продаже товара. В мессенджере Тelegram ему написал мнимый покупатель и, под предлогом приобретения товара, якобы для оформления его доставки, отослал ему ссылку на фишинговый сайт. Потерпевший перешел по ссылке и ввел данные своей платежной банковской карты в поле для реквизитов. В результате у мужчины с карт-счета похитили более 290 рублей".



Чтобы не стать жертвой обмана, следователи напоминают простые, но очень важные правила. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам и реагировать на электронные письма от незнакомцев. Проводите оплату исключительно на проверенных ресурсах и не передавайте данные банковских карт посторонним людям.

