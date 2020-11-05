Правоохранители оценивают стоимость партии спирта, которую накануне изъяли в Оршанском районе

Как сообщили в милиции, на трассе Брест - Минск - граница России экипаж ГАИ остановил фургон «мерседес», за рулем которого находился 43-летний житель Гродненской области. В автомобиле стражи порядка обнаружили 380 литров спирта, однако сопроводительных документов на груз у водителя не было. Какие-либо пояснения шофер давать отказался.