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Правоохранители оценивают стоимость партии спирта, которую накануне изъяли в Оршанском районе
Как сообщили в милиции, на трассе Брест - Минск - граница России экипаж ГАИ остановил фургон «мерседес», за рулем которого находился 43-летний житель Гродненской области. В автомобиле стражи порядка обнаружили 380 литров спирта, однако сопроводительных документов на груз у водителя не было. Какие-либо пояснения шофер давать отказался.
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