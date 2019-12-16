Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП в Солигорском районе, где столкнулись маршрутка и "Газель". Маршрутное такси - микроавтобус Volkswagen - ехало в сторону Солигорска по автодороге Ратково - Солигорск. Возле деревни Кулаки в него врезался автомобиль "Газель", двигавшийся в попутном направлении. От удара Volkswagen съехал в левый кювет и врезался правой стороной в дерево. Туда же съехала и "Газель". В результате столкновения погибла 50-летняя пассажирка маршрутного такси. Травмы получили оба водителя и два пассажира Volkswagen, они доставлены в больницу.