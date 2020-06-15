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Нападение на милиционера в Слуцком районе. Правоохранители разбираются в обстоятельствах
По информации телеграм-канала МВД, накануне инцидента участковый инспектор пришел домой к 32-летнему мужчине, чтобы доставить его в ИВС, а затем направить в лечебно-трудовой профилакторий. Но хозяин апартаментов оказался пьян, и, когда догадался о цели визита своего гостя, достал из-за пазухи нож, угрожая применить холодное оружие, если милиционер заставит его пойти с ним. Для безопасности родственников агрессора участковый попросил их выйти на улицу. В этот момент послышался звон разбитого стекла - мужчина выпрыгнул в окно и начал убегать. Когда инспектор его догнал и попытался задержать, подозреваемый снова показал нож. Правоохранителю удалось выбить оружие, получив незначительное ранение руки, и надеть на нападавшего наручники.
Известно, что фигурант уже судим за аналогичные преступления. Сейчас подозреваемый находится в ИВС.
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