Туман и желтый уровень опасности - синоптики предупредили о сложных погодных условиях, а дорожная милиция призвала к внимательности. Всплеска аварий за сутки не наблюдалось, но есть происшествия, на которые стоит обратить внимание. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства ДТП в Слуцком районе, где Citroen столкнулся с автобусом, который перевозил детей. Авария случилась на дороге Минск - Микашевичи. По информации ГАИ, 31-летний водитель Citroen Berlingo, выезжая с второстепенной дороги, не уступил автобусу, который вез детей на новогодний утренник. В результате ДТП травмы получили водитель автобуса и пассажир Citroen. С детьми все хорошо, они не пострадали. Автобус оперативно заменили и в сопровождении автомобиля ГАИ дети продолжили путь на праздник.



Еще одно ДТП случилось накануне в Ивацевичском районе: 2 человека погибли. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело. На 149-м километре трассы М1 водитель Renault Magnum остановился для поворота налево, в этот момент в него влетел внедорожник Mercedes. В результате аварии пострадал водитель Mercedes, его доставили в больницу. А две его пассажирки погибли на месте.



