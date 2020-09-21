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Правоохранители проводят проверку по факту аварии в Могилевском районе
В Могилевском районе водитель "Хонды" не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным "Форд-Транзит". По информации ГАИ, за рулем легковушки находился 22-летний житель областного центра. "Форд" от удара съехал в кювет и опрокинулся. Его 28-летний шофер, а также водитель "Хонды" и два его пассажира 17 и 20 лет получили травмы. Правоохранители проводят проверку.
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