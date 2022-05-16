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Правоохранители раскрыли серию краж в Мозыре
Серию краж раскрыли правоохранители в Мозыре. Сигналы о кражах электроинструмента из гаражей и со складских помещений в городе милиционеры стали получать еще в марте. Например, со склада на улице Социалистической неизвестные вынесли перфораторы, шуруповерты, бензопилы. А в гараже частного дома по улице Некрасова улов злоумышленников был поменьше. Задержать жуликов удалось лишь в мае - ими оказались ранее судимые за кражи местные жители: одному 27 лет, второму 31 год. Судя по показаниям фигурантов, имущество они продавали в соседнем райцентре. Часть инструментов удалось вернуть владельцам. Задержанные в статусе подозреваемых и находятся в ИВС.
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