Правоохранители раскрыли серию краж в Мозыре

Серию краж раскрыли правоохранители в Мозыре. Сигналы о кражах электроинструмента из гаражей и со складских помещений в городе милиционеры стали получать еще в марте. Например, со склада на улице Социалистической неизвестные вынесли перфораторы, шуруповерты, бензопилы. А в гараже частного дома по улице Некрасова улов злоумышленников был поменьше. Задержать жуликов удалось лишь в мае - ими оказались ранее судимые за кражи местные жители: одному 27 лет, второму 31 год. Судя по показаниям фигурантов, имущество они продавали в соседнем райцентре. Часть инструментов удалось вернуть владельцам. Задержанные в статусе подозреваемых и находятся в ИВС.

