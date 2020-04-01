Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии на трассе М1

ДТП произошло накануне на 176 километре дороги Брест – Минск - граница России. Не поделили путь два грузовика. Сообщается, что пострадавших нет. Предварительно, за рулем машины МАН был 54-летний житель Польши. Он выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем ГАЗ-53. Последний двигался в попутном направлении. От удара этот грузовик съехал в кювет, где опрокинулся. Повреждены обе машины.