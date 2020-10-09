Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварий в районе Боровлян

Накануне там случились две аварии в течение часа. По предварительной информации, на регулируемом перекрестке дороги Боровляны - Логойск 59-летний водитель Toyota поворачивал налево. В это время ему навстречу ехал мужчина на БМВ, для которого зажегся желтый сигнал светофора. В итоге - боковое столкновение. Травмы получил водитель БМВ, его доставили в больницу.