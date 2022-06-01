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Правоохранители разбираются в обстоятельствах убийства в Столбцовском районе
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Два человека убиты, одна женщина ранена. Правоохранители разбираются в обстоятельствах убийства в Столбцовском районе. О происшествии в милицию сообщила дочь раненой женщины. Она рассказала, что обнаружила свою мать дома, последняя была ранена в живот. Рядом два трупа - тела мужчины и женщины.
По предварительной информации, накануне погибшие выпивали в доме подозреваемого. Во время ссоры последний ранил гостей, от полученных травм они скончались на месте происшествия.