Два человека убиты, одна женщина ранена. Правоохранители разбираются в обстоятельствах убийства в Столбцовском районе. О происшествии в милицию сообщила дочь раненой женщины. Она рассказала, что обнаружила свою мать дома, последняя была ранена в живот. Рядом два трупа - тела мужчины и женщины.