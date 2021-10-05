Правоохранители разыскивают двоих мужчин, которые повредили чужое авто. Инцидент случился 11 сентября по улице Бурдейного. Товарищи запрыгивали на машину, которая была припаркована у дома, а после сели на крышу. Итог - крыша и антенна в автомобиле были повреждены. По данным милиции, компаньоны могли быть пьяны. Если вы узнали мужчин на кадрах или обладаете информацией об их местонахождении, просьба звонить по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.