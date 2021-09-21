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Правоохранители в Дзержинске задержали мужчину, который пробрался в магазин

Пойман на месте - правоохранители в Дзержинске задержали мужчину, который накануне утром пробрался в магазин. В торговой точке сработала сигнализация - на место выехали оперативники. В маркете были разбиты окна и стекла входной двери, а в помещении стражи порядка встретили и злоумышленника. Руки его были в крови, сам же мужчина пьян.

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