Правоохранители в Гродно вышли на след троих закладчиков наркотиков

Все они трудились на одну интернет-площадку по сбыту дурманов. Но в погоне за легкими деньгами они оказались в поле зрения милиции. Тайники с марихуаной делали в столице и в Гродно. С определенного момента их передвижения взяли под контроль оперативники. После очередной закладки был задержан 19-летний парень и его 39-летний товарищ. Напарники пытались скрыться от правоохранителей на автомобиле, но старания оказались напрасны. Третьего фигуранта искали на территории Волковысского района. В Гродно стражи порядка обнаружили около 50 закладок. Все трое задержанных ранее не судимы. Сейчас следователи возбудили уголовное дело.