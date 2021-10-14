Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пенсионера в Лиде

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в убийстве пенсионера в Лиде. Преступление было совершено накануне в квартире погибшего - труп 79-летнего мужчины уже утром обнаружила социальный работник и сообщила об этом в милицию. В СК выяснили, что вечером в понедельник между погибшим и его 42-летним знакомым возник конфликт. Началась потасовка, и подозреваемый буквально забил пенсионера до смерти. От полученных травм тот скончался на месте.