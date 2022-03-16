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Правоохранители задержали санитарного врача, получавшего в качестве взяток продуктовые наборы
Продуктовый набор за благоприятное решение вопроса - правоохранители задержали санитарного врача, который решал вопросы по профилю, но с выгодой для себя. Фигурант - 68-летний мужчина. В его обязанности входил контроль за соблюдением норм санитарно-эпидемиологического законодательства. В случае же личного интереса на некоторые нарушения можно было закрыть глаза. По данным милиции, от продавца в магазине он получил продукты на сумму около 80 рублей в качестве взятки. Якобы такая благодарность была необходима для того, чтобы во время проверки торговой точки можно было не заметить некоторые нарушения.
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