Правоохранители задержали в Могилеве наркодилеров с 0,5 кг психотропа

Владимир Синкевич сотрудник ОИОС УВД Могилевской области:

При себе у них обнаружен пакет с 500 г психотропного вещества альфа-PVP, который взяли из тайника в Минской области. Наркотик они намеревались разложить более мелким весом на территории Витебской и Могилевской областей. Молодые люди признались, что успели поработать на виртуальный наркомаркет чуть более двух недель. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.