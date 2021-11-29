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Правоохранители задержали в Могилеве наркодилеров с 0,5 кг психотропа

Чуть более 2 недель успели поработать на виртуальный наркомаркет. В Могилеве рядовые дилеры, это двое парней и девушка, в возрасте от 18 до 22 лет. У них было изъято полкилограмма психотропа.

Владимир Синкевич сотрудник ОИОС УВД Могилевской области:
При себе у них обнаружен пакет с 500 г психотропного вещества альфа-PVP, который взяли из тайника в Минской области. Наркотик они намеревались разложить более мелким весом на территории Витебской и Могилевской областей. Молодые люди признались, что успели поработать на виртуальный наркомаркет чуть более двух недель. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.

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