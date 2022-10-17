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В Минске вынесли вердикт в отношении так называемых серых риелторов
Предлагали поменять квартиру в Минске на домик в деревне, но свои обязательства не исполняли. В Минске вынесли вердикт в отношении так называемых серых риелторов. Перед судом предстали мужчина и женщина из Минска. По данным следствия, на протяжении 5 лет (начиная с конца 2016 года по апрель 2021-го ) они обманывали жителей столицы с недвижимостью. На счету пары 15 потерпевших, а общий ущерб почти 900 тысяч рублей.
Фигуранты находили жертв из числа тех, кто злоупотребляет спиртным и ведет асоциальный образ жизни. Людей убеждали продать свое жилье, а взамен получить меньшее по площади, в сельской местности, при этом обещали "хорошую доплату".
Все это происходило во время совместных застолий, после которых так называемые "риелторы" тут же брались за оформление необходимой документации. Вырученные от сделок деньги они забирали себе, лишь иногда приобретали потерпевшим непригодное для проживания жилье.
Стоит отметить, что 48-летняя пара нигде не работает, оба ранее неоднократно судимы за преступления имущественного характера, в том числе мужчина был осужден за похищение человека.
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