Предлагали поменять квартиру в Минске на домик в деревне, но свои обязательства не исполняли. В Минске вынесли вердикт в отношении так называемых серых риелторов. Перед судом предстали мужчина и женщина из Минска. По данным следствия, на протяжении 5 лет (начиная с конца 2016 года по апрель 2021-го ) они обманывали жителей столицы с недвижимостью. На счету пары 15 потерпевших, а общий ущерб почти 900 тысяч рублей.