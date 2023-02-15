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Предсталялся девушкой и зарабатывал на сдаче несуществующих квартир
Зарабатывал на сдаче несуществующих квартир. Фигуранту предъявлено обвинение. СК поделился подробностями дела о мошенничестве. По данным следствия, в июле прошлого года 27-летняя минчанка нашла объявление о сдаче однокомнатной квартиры, сообщение было размещено на одной из торговых интернет-площадок. Девушка изучила все условия и связалась с владелицей квадратов. Та рассказала, мол, для того чтобы забронировать жилье, нужно внести залог как можно скорее. Арендодатель даже для убедительности скинула фото своего паспорта и свидетельства о регистрации квартиры. Девушка-клиент поверила аргументам и перечислила 200 рублей. А через некоторое время владелица жилья сообщила, что нашла арендатора побогаче, надо удвоить сумму залога. На такие условия клиент не согласилась и попросила вернуть деньги, но в ответ лишь молчание. Тогда пострадавшая отправилась в милицию. Правоохранители нашли так называемую владелицу жилья - это 19-летний житель Гродно, псевдособственник еще 32 подобных квартир.
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