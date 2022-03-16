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Предварительная версия ДТП на улице Орловской - водителя ослепило солнце

Ослепило солнце - этопредварительная версия аварии на улице Орловской. 32-летний шофер за рулем "Сеата" допустил столкновение с разделительным ограждением. Сообщается, что в ДТП пострадавших нет.

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