Преподаватель Санкт-Петербургского университета зверски расправился со своей аспиранткой

Убил и расчленил ради самообороны, возможно ли такое? Случай, который шокирует. Чудовищно, жестоко убил и зверски расправился со своей аспиранткой-любовницей известный российский историк, преподаватель Санкт-Петербургского университета Олег Соколов. Он застрелил 24-летнюю девушку, расчленил и попытался утопить ее останки в Мойке. Но в итоге сам оказался в реке. Эта жуткая история уже несколько дней будоражит общественность. Как фанатеющий от Франции и Наполеона, увлекающийся военно-историческими реконструкциями, старинным оружием и... молоденькими девушками Олег Соколов убил свою возлюбленную. По информации LifeNews, Соколов четыре раза выстрелил в девушку из обреза. После этого педагог попытался избавиться от трупа. Накануне суд отправил историка на два месяца в СИЗО. На заседании суда Соколов расплакался и заявил, что убитая "превратилась в ведьму".



Соколов жил со студенткой, приехавшей в Санкт-Петербург из Краснодарского края, в течение пяти лет и планировал на ней жениться. Следственный комитет России опубликовал кадры из квартиры доцента. Судя по кадрам, жилье историка в Санкт-Петербурге заполнено необычными экспонатами. На кадрах видно, что в квартире много интересных вещиц. Например, огромные металлические доспехи, воссозданные исторические костюмы и коллекция фигурок французских солдат. По утверждениям экс-супруги доцента, он любил примерять на себя образ Наполеона. А сегодня стало известно, линия защиты окончательно еще не выстроена, есть ходатайство о назначении психолого-психиатрической экспертизы. И адвокат отметил, что возможно они заявят о самообороне.



