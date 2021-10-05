Пресечен крупный канал поставки наркотиков из России в Беларусь, задержаны 6 человек

Пресечен крупный канал поставки наркотиков из России. Возбуждено уголовное дело. Задержаны 6 человек. По информации МВД, россиянин - рядовой курьер - привез в Беларусь 3 кг мефедрона и был задержан во время фасовки психотропа. Известно, что 24-летнего оптовика задержали в съемной квартире. Во время обыска оперативники наркоконтроля изъяли 0,5 кг наркотика и упаковочный материал -а это фасовочные пакеты, изолента, весы и скотч.