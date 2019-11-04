Пресечена попытка вывоза с территории ЕАЭС несколько предметов старины

Вместо багажа - культурные ценности. Сотрудники таможни пресекли попытку 50-летней гражданки Украины вывести с территории ЕАЭС несколько предметов старины. Несмотря на то, что пассажир поезда Санкт-Петербург - Киев заявила, что у нее нет товаров для декларации, в своей сумке она перевозила настоящий клад археолога. Книги и четыре серебряных ложки 19 века были признаны экспертами предметами, представляющими культурную ценность. В отношении женщины составлен административный протокол.