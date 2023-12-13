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Пресечена преступная схема ввоза на территорию ЕАЭС автомобилей с перебитыми VIN-номерами
Успешная операция белорусских и российских таможенников - ликвидирована преступная схема ввоза на территорию ЕАЭС автомобилей с перебитыми VIN-номерами. Речь идет о машинах уже зарегистрированных в Казахстане и их клонах из Литвы.
А уже в Витебске изъяты еще три транспортных средства. Сумма неуплаченных таможенных платежей за эти автомобили составила около 150 тыс. рублей.
Как пояснил сам лидер схемы, после того как в Литве номера на машины перебивали, он находил белорусов, готовых за денежное вознаграждение привезти автомобили в страну. На границе перевозчики предоставляли таможенникам свидетельства о регистрации от машин, якобы зарегистрированных в Казахстане. Работа по этому уголовному делу продолжается, пока речь идет о неуплате таможенных платежей.
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