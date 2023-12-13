Пресечена преступная схема ввоза на территорию ЕАЭС автомобилей с перебитыми VIN-номерами

Успешная операция белорусских и российских таможенников - ликвидирована преступная схема ввоза на территорию ЕАЭС автомобилей с перебитыми VIN-номерами. Речь идет о машинах уже зарегистрированных в Казахстане и их клонах из Литвы.

А уже в Витебске изъяты еще три транспортных средства. Сумма неуплаченных таможенных платежей за эти автомобили составила около 150 тыс. рублей.

Как пояснил сам лидер схемы, после того как в Литве номера на машины перебивали, он находил белорусов, готовых за денежное вознаграждение привезти автомобили в страну. На границе перевозчики предоставляли таможенникам свидетельства о регистрации от машин, якобы зарегистрированных в Казахстане. Работа по этому уголовному делу продолжается, пока речь идет о неуплате таможенных платежей.