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Преступление без преступления: женщина обнаружила пропажу денег перед сделкой
Преступление без преступления… В Центральном РУВД Минска рассказали о необычном случае - супруга так не хотела расстраивать мужа, что придумала целую криминальную историю. Так, 15 мая в милицию поступило сообщение: на авторынке покупательница автомобиля перед сделкой обнаружила пропажу денег. С ее слов, из сумки украли 26 тысяч долларов и 20 тысяч евро. Правда после разбирательства оказалось - женщина позвонила в милицию ради того, чтобы скрыть правду от супруга. Длительное время она уверяла мужа, что регулярно откладывает деньги, заработанные в коммерции. Но в действительности доходы тратились на личные и семейные нужды, о чем женщина умалчивала, чтобы не расстраивать близкого человека.
На авторынке, пока муж разговаривал с продавцом, женщина тайком достала из сумки сувенирные деньги и спрятала их, после чего позвонила в милицию. Так как все обстоятельства установили еще до момента оформления заявления по краже, в отношении женщины составили административный протокол - ложное сообщение. Ей грозит крупный штраф и, видимо, серьезный разговор с мужем.
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