Преступление и наказание в Барановичах: подозреваемый в убийстве женщины ожидает суда

Завершено расследование громкого дела об убийстве в Барановичах. Трагедия случилась в апреле. Один из жильцов в мусорном баке обнаружил человеческие останки и вызвал милицию. Погибшей оказалась 45-летняя местная жительница. За убийство, совершенное с особой жестокостью, следователи возбудили уголовное дело. Было назначено более десятка различных экспертиз.

Вскоре был задержан и подозреваемый - 50-летний минчанин. Во время обыска у него изъяли вещи. Экспертиза показала, что на брюках, ремне, а также в смывах топора - кровь погибшей. Каких-либо психических расстройств у мужчины выявлено не было. В ближайшее время прокуратура Брестской области направит материалы уголовного дела в областной суд.