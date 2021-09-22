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Преступление и наказание в Барановичах: подозреваемый в убийстве женщины ожидает суда

Завершено расследование громкого дела об убийстве в Барановичах. Трагедия случилась в апреле. Один из жильцов в мусорном баке обнаружил человеческие останки и вызвал милицию. Погибшей оказалась 45-летняя местная жительница. За убийство, совершенное с особой жестокостью, следователи возбудили уголовное дело. Было назначено более десятка различных экспертиз.

При проведении судмедэкспертизы установлено, что смерть наступила в результате механической асфиксии вследствие сдавливания органов шеи тупым предметом. Возможно, руками. После наступления смерти тело расчленили ножом или топором.
Дмитрий Кульчинский, официальный представитель УГКСЭ по Брестской области

Вскоре был задержан и подозреваемый - 50-летний минчанин. Во время обыска у него изъяли вещи. Экспертиза показала, что на брюках, ремне, а также в смывах топора - кровь погибшей. Каких-либо психических расстройств у мужчины выявлено не было. В ближайшее время прокуратура Брестской области направит материалы уголовного дела в областной суд.

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