Преступление на ул. Толбухина в Минске - оперативники уголовного розыска задержали 29-летнего минчанина

Под покровом ночи ломом вскрыл дверь торгового павильона и похитил из кассы 500 рублей. Оперативники уголовного розыска столицы по подозрению в совершении кражи задержали 29-летнего минчанина. Сообщается, что преступление было совершено на улице Толбухина. Кроме денег, фигурант забрал с прилавка четыре упаковки сигарет.