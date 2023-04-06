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Преступление на ул. Толбухина в Минске - оперативники уголовного розыска задержали 29-летнего минчанина

Под покровом ночи ломом вскрыл дверь торгового павильона и похитил из кассы 500 рублей. Оперативники уголовного розыска столицы по подозрению в совершении кражи задержали 29-летнего минчанина. Сообщается, что преступление было совершено на улице Толбухина. Кроме денег, фигурант забрал с прилавка четыре упаковки сигарет.

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