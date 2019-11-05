Преступление в Минском районе попало на записи камер видеонаблюдения

Ролик опубликовал сегодня Следственный комитет. Сообщается, что инцидент произошел в деревне Боровой на улице Спортивной. На кадрах видно, как молодой человек подошел к подъезду дома, где стоял велосипед. Судя по видео, он не был пристегнут замком. Походив вокруг да около, незнакомец забрал транспорт с собой. Велосипед белого цвета марки "Аист", на нем было установлено детское кресло. Сейчас подозреваемого разыскивают правоохранители. Если вы узнали этого человека, сообщите в милицию.



