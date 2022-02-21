3.71 BYN
Преступную схему обогащения руководства завода ветпрепаратов выявили в Гомеле
За 4,5 года присвоили более 270 тысяч рублей. Служба БЭП установила, как на Гомельском заводе ветпрепаратов топ-менеджеры начисляли премиальные. С начала 2017 по август 2021 года руководство премировало подчиненных за работу, которую те не выполняли. А после зачисления эти деньги менеджеры забирали и тратили на личные нужды. Как отреагировали на сей факт на предприятии, пока не сообщается.
Сергей Аксенчиков, заместитель начальника УБЭП КМ УВД Гомельской области:
В ходе доследственной проверки было установлено, что было присвоено более 270 тысяч рублей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенные группой лиц в особо крупном размере.