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Преступную схему строительной фирмы в Минске раскрыли оперативники по борьбе с экономическими преступлениями
Получали деньги в обход закона на протяжении восьми лет. В Минске оперативники по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли преступную схему строительной фирмы. По подсчетам правоохранителей, за время своей деятельности компания не заплатила более 140 тысяч рублей налога на прибыль. Задержаны учредитель организации и прораб - последний подозревается в даче взятки должностному лицу.
Как сообщили в МВД, 48-летний руководитель фирмы заключал фиктивные договоры со своей супругой и приятелем, которые лишь на бумаге были зарегистрированы как ИП, для якобы аренды строительной техники. На деле же спецтранспорт находился во владении самого арендатора.
Евгений Бутько, начальник УБЭП ГУВД Минска:
Кроме участия в указанной преступной схеме учредитель фирмы был осведомлен о том, что его подчиненный, 42-летний минчанин, работающий прорабом, передал в качестве взятки инженеру технического надзора деньги в размере 800 долларов США. За эту сумму получатель взятки не составил дефектный акт о некачественном выполнении строительных работ и подписал документы, необходимые для их оплаты. Все фигуранты задержаны. Возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов и дачи взятки.
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