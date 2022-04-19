Преступную схему строительной фирмы в Минске раскрыли оперативники по борьбе с экономическими преступлениями

Получали деньги в обход закона на протяжении восьми лет. В Минске оперативники по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли преступную схему строительной фирмы. По подсчетам правоохранителей, за время своей деятельности компания не заплатила более 140 тысяч рублей налога на прибыль. Задержаны учредитель организации и прораб - последний подозревается в даче взятки должностному лицу.



Как сообщили в МВД, 48-летний руководитель фирмы заключал фиктивные договоры со своей супругой и приятелем, которые лишь на бумаге были зарегистрированы как ИП, для якобы аренды строительной техники. На деле же спецтранспорт находился во владении самого арендатора.



Евгений Бутько, начальник УБЭП ГУВД Минска:

Кроме участия в указанной преступной схеме учредитель фирмы был осведомлен о том, что его подчиненный, 42-летний минчанин, работающий прорабом, передал в качестве взятки инженеру технического надзора деньги в размере 800 долларов США. За эту сумму получатель взятки не составил дефектный акт о некачественном выполнении строительных работ и подписал документы, необходимые для их оплаты. Все фигуранты задержаны. Возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов и дачи взятки.