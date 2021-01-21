Президент поручил внести жесткие меры за нарушение законов в сфере налогообложения

Прозрачность бизнеса, чтобы под прикрытием сельского туризма агробизнесмены не занимались другой коммерческой деятельностью на льготных условиях, избегая налоговых выплат. Сегодня Александр Лукашенко поручил внести жесткие меры за нарушение законов в сфере налогообложения. Это касается и зарплат в конвертах. Для серого бизнеса в обход законодательства должна быть предусмотрена серьезная ответственность. Глава государства, особо отметил, что в США налоговая сфера находится под жестким регулированием и в случае неуплаты налогов виновным грозят большие сроки.