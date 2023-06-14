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При ввозе сборного груза из Польши в документах "забыли" указать товары почти на 1 млн рублей
Польский перевозчик "забыл" указать товары на сумму почти 1 миллион рублей - попытку сэкономить заметили таможенники. Установлено, что груз везли из Польши на территорию ЕАЭС как сборный. При проведении таможенного контроля установлено, что в документах не значатся сведения о более чем 180 тысяч единиц расходных материалов для строительных инструментов и различных атрибутов для строительства. В том числе электроизоляционные ленты, круги для зачистки полов, абразивные губки, защитные каски. Заплатить за такую партию пришлось бы 90 тысяч рублей. Теперь же в соответствии с административным протоколом придется раскошелиться на куда более внушительную сумму - 30 % от стоимости всего груза.
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