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При задержании 30-летний житель Витебска был в недоумении, как правоохранители узнали о его тайном бизнесе
Полный цикл производства марихуаны и гашиша освоил 30-летний житель Витебска. В пригороде мужчина выращивал коноплю, сам ее сушил и продавал готовый наркотик. По месту жительства, в гараже и на даче нашли тайники. Общий вес изъятых гашиша и марихуаны превысил 7 кг.
Установлено, что фигурант получил преступный доход в размере почти 95 тысяч белорусских рублей. Согласно собранному характеризующему материалу, мужчина ранее судим не был, нигде не работает и воспитывает двух малолетних детей. Следователи наложили арест на мобильные телефоны, ноутбук, денежные средства и криптовалюту наркоторговца, а также на автомобиль BMW X5, принадлежащий знакомому фигуранта, так как именно с помощью данного транспортного средства обвиняемый совершал преступления. На допросе 30-летний мужчина был в недоумении: каким образом о его "работе" смогли узнать правоохранители, ведь с покупателями наркотиков он лично не встречался, общался только в сети интернет, все делал в одиночку и никому не рассказывал об источнике своих доходов.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
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