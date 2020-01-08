Версия предварительная, говорят спасатели. Известно, что еще 6 января утром в службу спасения поступило сообщение о задымлении в доме по улице Гончарной. По прибытии к месту вызова наблюдалось плотное задымление внутри дома. На момент возникновения пожара хозяин, 90-летний мужчина, находился внутри.



В ходе разведки бойцы МЧС нашли пенсионера, в бессознательном состоянии вынесли на свежий воздух. Медики пытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно.



