Причиной пожара в подъезде одной из многоэтажек Бобруйска могла стать… ванна

Причиной пожара в подъезде одной из многоэтажек Бобруйска, который случился накануне, могла стать… акриловая ванна. Об этом рассказали в МЧС. По информации ведомства, элемент ванной комнаты находился между девятым и техническим этажами, когда почему-то внезапно загорелся.