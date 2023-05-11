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Причиной пожара в подъезде одной из многоэтажек Бобруйска могла стать… ванна

Причиной пожара в подъезде одной из многоэтажек Бобруйска могла стать… ванна

Причиной пожара в подъезде одной из многоэтажек Бобруйска, который случился накануне, могла стать… акриловая ванна. Об этом рассказали в МЧС. По информации ведомства, элемент ванной комнаты находился между девятым и техническим этажами, когда почему-то внезапно загорелся.

Прибывшие спасатели эвакуировали из квартир некоторых жильцов: 14-летнюю девочку, которая была дома одна (с отравлением дымом ее госпитализировали), а также женщину с 11-летним сыном (они не пострадали).


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