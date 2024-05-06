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Причиной смертельной аварии в Минске стало плохое самочувствие водителя
Плохое самочувствие водителя стало причиной смертельной аварии в Минске. Медики пытались спасти 50-летнего мужчину, но он скончался, не приходя в сознание.
Как сообщает дорожная милиция, ДТП произошло днем в субботу. Volkswagen двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Притыцкого в направлении Мазурова. В районе 34-го километра автомобиль ушел в неуправляемый занос и выехал за пределы проезжей части. Предварительно водителю стало плохо во время движения.
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