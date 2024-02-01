Причину смертельного ДТП в Жабинковском районе озвучили следователи

Напомним, рано утром 31 января вблизи деревни Полевая Речица лоб в лоб столкнулись Citroеn и грузовик Mercedes. В результате ДТП погибли 40-летний водитель легковушки и 31-летний пассажир.

По одной из версий, на дорогу вышло дикое животное, водитель французского авто попытался избежать удара и выехал на полосу встречного движения.