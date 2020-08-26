Причины аварии выясняются в ДТП под Барановичами

В ней травмы получила 24-летняя женщина-пассажир МАЗа, она госпитализирована. Как рассказали в ГАИ, шофер большегруза на региональной трассе не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. Что именно привело к аварии - разбираются эксперты.