Причины крупного пожара в Чашникском районе выясняют специалисты

Накануне днем в деревне Коптевичи загорелось здание конюшни на территории молочно-товарной фермы. В момент возникновения ЧП в помещении никого не было – животные находились на выпасе в поле. Когда пожарные прибыли к месту инцидента, крыша уже была полностью во власти огня. В итоге пожаром уничтожена кровля здания, загоны, также закопчены стены помещения. Пострадавших нет. Возможно причиной пожара стала детская шалость.