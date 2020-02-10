Причины необычного инцидента в Могилеве изучают правоохранители

Накануне поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля по Краснозвездному переулку. На вызов выехали бойцы МЧС. Машина находилась в кювете торчащей в заборе. Огонь полностью уничтожил автомобиль. Это "жигули" 1975 года выпуска. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется, как и предыстория самого ЧП. Очевидно, что машина попала в аварию.