Приехали на встречу на угнанном авто

В Дзержинске двое парней 14 и 15 лет должны были увидеться с местными ребятами, с которыми познакомились в интернете. Для быстрой встречи гости из Столбцов и Кореличского района стали искать открытую машину. У строительного магазина приятели обнаружили незапертый грузовик "мерседес", да и в замке зажигания находился ключ. Однако, уехать далеко у друзей не вышло, через 200 метров иномарка заглохла. Когда школьники вышли из салона, их окликнул владелец маркета, возле которого был припаркован автомобиль.