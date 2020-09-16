Приговор по делу MACKLAY

Еще один громкий судебный процесс закончился накануне в Могилеве. Там 39-летнего жителя столицы осудили на 6 с половиной лет за мошенничество. Из материалов уголовного дела известно, что обвиняемый, представляясь вымышленными именами под видом подданного Датского королевства, за вознаграждение якобы помогал людям трудоустроиться либо поступить в вуз в Дании. Для пущей убедительности мужчина даже взял себе скандинавскую фамилию Маклай. Задержан фигурант был год назад во время получения 20 тысяч евро от коммерсанта. За эту сумму господин Маклай, а на самом деле Бородин, обещал бизнесмену привлечь в его фирму заграничные инвестиции. Однако выполнять свои обязательства перед клиентом мужчина не собирался. Злоумышленнику удалось ввести в заблуждение минимум 6 предпринимателей.



Известно, что ранее обвиняемый уже не единожды был судим за мошенничество. На этот раз помимо срока лишения свободы фигуранту придется возместить ущерб потерпевшим в размере 230 тысяч рублей.

