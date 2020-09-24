Приговорены к пожизненному сроку многократно судимые Сергей Вищеня и Владимир Лынюк

Приговорены к пожизненному сроку. Фемида поставила точку в деле о двойном убийстве в Осиповичах. Фигуранты - многократно судимые Сергей Вищеня и Владимир Лынюк. Трагедия разыгралась летом прошлого года на улице Горелика. Согласно приведенным на суде данным, обвиняемые, будучи в нетрезвом состоянии, вооружившись охотничьим ружьем и молотком, вошли в квартиру и до смерти избили двух спавших мужчин - дядю и его племянника. Затем обоих застрелили из обреза. После налетчики забрали имущество погибших: мобильный телефон, строительные инструменты и рюкзак. Цена жизни составила 600 рублей.



После подельники уехали в Минскую область и закопали обрез в одну из могил на кладбище у деревни Новоселки Стародорожского района.



Во время следствия стало известно, что Вищеня сделал обрез из охотничьего ружья, которое он купил у жителя Любани. Отметим, что обвиняемым грозила смертная казнь.



Продавцу оружия, который также неоднократно совершал вместе с фигурантами кражи в Любанском и Осиповичском районах, суд назначил ограничение свободы. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.



