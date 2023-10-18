Приревновал свою сожительницу к односельчанину и перерезал тормозные шланги в его автомобиле

В тот день потерпевший несколько раз ездил на своей машине по личным делам, и все было в порядке. До того момента, пока он, сев за руль в очередной раз, не заметил загоревшийся на панели приборов значок - то был сигнал о неисправности тормозной системы. Опытный водитель обратил на это внимание и решил проверить: педаль действительно "провалилась". Поняв причину поломки, 46-летний мужчина позвонил в милицию. Подозреваемый тем временем подался в бега, его успели задержать в Витебском регионе при попытке покинуть страну. С собой у него, помимо ножа, были старинная икона и женская одежда на 2 тыс. рублей.