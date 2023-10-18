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Приревновал свою сожительницу к односельчанину и перерезал тормозные шланги в его автомобиле
37-летний житель Дятловского района приревновал свою сожительницу к односельчанину и перерезал тормозные шланги в автомобиле оппонента. Это случилось в конце сентября.
В тот день потерпевший несколько раз ездил на своей машине по личным делам, и все было в порядке. До того момента, пока он, сев за руль в очередной раз, не заметил загоревшийся на панели приборов значок - то был сигнал о неисправности тормозной системы. Опытный водитель обратил на это внимание и решил проверить: педаль действительно "провалилась". Поняв причину поломки, 46-летний мужчина позвонил в милицию. Подозреваемый тем временем подался в бега, его успели задержать в Витебском регионе при попытке покинуть страну. С собой у него, помимо ножа, были старинная икона и женская одежда на 2 тыс. рублей.
Как выяснилось, все это фигурант взял у своей возлюбленной, которой он, к слову, некогда угрожал убийством. Дома у мужчины нашли и украденную церковную книгу. Действия обвиняемого следователи квалифицировали по четырем уголовным статьям.
"Обвиняемый факт совершения преступлений не отрицает. Изучение личности фигуранта показало, что ранее мужчина 10 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений, хулиганских действий, а также причинение телесных повреждений и угрозу убийством. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Окончательная правовая оценка действиям фигуранта будет дана по его результатам", - рассказалаофициальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.
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