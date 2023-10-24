Призрачный гонщик за рулем - видео странного ДТП набирает популярность в интернете

Момент весьма странного ДТП, которое сейчас набирает популярность в интернете. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как машина без водителя заводится и начинает двигаться сама по себе. Скептики скажут, что, возможно, авто просто не зафиксировали ручным тормозом, но перед движением видно, как машина немного дергается, а значит она явно не просто покатилась, а скорее всего тронулась даже с передачи. Что это было: восстание машин, призрачный гонщик за рулем или просто техническая неисправность - каждый определит сам для себя.