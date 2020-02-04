Продали кокаин и планировали украсть авто. Задержаны двое белорусов и гражданин Германии

Продали кокаин и планировали украсть авто. Под Минском ГУБОПзадержал 2 белорусов и гражданина Германии. По информации МВД, один из наших соотечественников, который сейчас живет в Гамбурге, приехал на родину вместе со знакомым немцем. При этом 43-летний уроженец Беларуси провез в себе около 20 граммов наркотика. Что примечательно, продажа зелья была лишь попутным преступлением. Правоохранители установили, что изначально белорусы, а это братья, планировали похитить автомобиль иностранца. Для этого они даже организовали развлекательную программу. Планам не дано было осуществиться, всех их задержали во время продажи кокаина. Добавлю, что биография белорусов пестрит криминальными историями. Видимо, этой дорогой они решили идти по жизни. Подробности у Александра Камовича.



Это кадры задержания подозреваемых в сбыте наркотиков под Минском. Трое мужчин (двое белорусов, братья, и немец) лежат лицами в землю. Рядом представительский автомобиль. Обвинения более чем серьезные - продажа кокаина. За 20 граммов этого наркотика дилеры получили 3 тысячи долларов. Как оказалось, сбыт зелья был лишь попутным преступлением.



Братья-белорусы планировали для зарубежного гостя развлекательную программу. Надежда была на то, что во время отдыха они успеют сделать дубликат ключей от БМВ немца. А когда тот приедет в Беларусь в следующий раз, похитить автомобиль. Тем более что опыт у мужчин в этом деле был.



Отмечается, что личности братьев достаточно интересные для правоохранителей. Оба судимые. Старший из них занимался в Германии криминальным автобизнесом и распространением наркотиков. Ранее на территории Беларуси он привлекался за крупные кражи и побег из тюрьмы. Его брата также судили за разбой, убийство, кражи и грабежи. Освободился он буквально пару месяцев назад.



Известно, что немец в криминальных хрониках никогда не фигурировал. Он на свободе, но должен явиться по первому вызову милиции. Белорусы задержаны. Все трое проходят подозреваемыми по делу о сбыте наркотиков. Кроме того, продолжается проверка по фактам незаконного перемещения зелья через границу и приготовления к краже в особо крупном размере.



