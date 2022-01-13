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Продавец сельского магазина не любила общественный транспорт, деньги на аренду авто похищала из выручки магазина
Нежелание добираться до работы на общественном транспорте привело к проблемам с законом жительницу Логойска. Как рассказали в МВД, фигурантка, работая продавцом в сельском магазине в одной из деревень Логойского района, на протяжении полугода присваивала выручку. Как итог - в отношении 47-летней женщины возбуждено уголовное дело за присвоение в крупном размере.
Сергей Чеботарев, сотрудник ОИОС УВД Минской области:
Продавая местным жителям различные товары, вырученные от реализации товара деньги женщина через кассу не проводила, а забирала себе. Установлено, что с апреля по ноябрь 2021 года она похитила 20 тысяч рублей. Фигурантка пояснила, что средства были нужны для ежедневной аренды авто, чтобы не ездить на работу на общественном транспорте. Неделя проката Volkswagen Polo обходилась ей 300 рублей.
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