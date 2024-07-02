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Продавец супермаркета около месяца обманывала пенсионера
В милицию обратился 73-летний местный житель. Мужчина на протяжении месяца регулярно посещал один и тот же продуктовый магазин, оплачивал покупки картой. В один из дней пенсионер обнаружил на ней отсутствие более 1500 рублей, которые не тратил. Правоохранители выяснили, что к делу причастна 23-летняя продавец торговой точки. Она проводила за одну покупку несколько платежей по карте потерпевшего, поясняя это тем, что транзакции по списанию денег якобы отклонялись. Часть чужих денег девушка использовала, чтобы приобретать товары в том же супермаркете. Остальное брала наличкой прямо из кассы. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества.
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